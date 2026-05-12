Starlink agrega nuevos modelos de celulares compatibles con su internet

La conectividad satelital ha dejado de ser una herramienta exclusiva para equipos de emergencia para convertirse en una función estándar en los smartphones comerciales durante este 2026. Gracias a la red de satélites de órbita baja de SpaceX, los usuarios ahora pueden enviar mensajes y compartir su ubicación en áreas donde la cobertura tradicional es inexistente.

El sistema, conocido técnicamente como T-Satellite, opera convirtiendo a los satélites en torres celulares espaciales que se enlazan directamente con dispositivos comunes. Actualmente, el servicio permite el uso de SMS y aplicaciones de mensajería como WhatsApp e iMessage, siempre que el equipo tenga una vista despejada al cielo. La red ya cuenta con más de 650 satélites dedicados exclusivamente a servicios móviles, permitiendo incluso el contacto con servicios de emergencia 911 en ciertos mercados.

quipos destacados y niveles de acceso

La compatibilidad varía según el fabricante y el modelo específico del terminal:

Apple: iPhone 13, 14 Pro, 15 Pro Max, 16 y 17 Pro (Compatibles con SMS y aplicaciones satelitales).

iPhone 13, 14 Pro, 15 Pro Max, 16 y 17 Pro (Compatibles con SMS y aplicaciones satelitales). Samsung: Galaxy S24 Ultra, S25 Ultra, Z Fold 6 y Z Flip 7 (Compatibles con SMS y aplicaciones satelitales).

Galaxy S24 Ultra, S25 Ultra, Z Fold 6 y Z Flip 7 (Compatibles con SMS y aplicaciones satelitales). Xiaomi y Motorola: Modelos como el Xiaomi 17 y el Edge 70 Fusion ya integran acceso total a funciones espaciales.

Modelos como el Xiaomi 17 y el Edge 70 Fusion ya integran acceso total a funciones espaciales. Huawei, Vivo y ZTE: Equipos como el Pura 80 Ultra y Nubia Neo 3 mantienen compatibilidad para mensajería SMS.

Estos serían los nuevos equipos que se incorporan respecto a los disponibles el mes anterior:

Xiaomi: Se incorporan los modelos Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 17 y el Redmi Note 15 Pro+ 5G.

Se incorporan los modelos Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 17 y el Redmi Note 15 Pro+ 5G. Honor: Debutan los equipos Magic8 Pro, Magic8 Lite y Magic7 Lite con soporte completo.

Debutan los equipos Magic8 Pro, Magic8 Lite y Magic7 Lite con soporte completo. Huawei: Los nuevos Pura 80 Ultra y Pura 80 Pro se suman con capacidad de SMS satelital.

Los nuevos Pura 80 Ultra y Pura 80 Pro se suman con capacidad de SMS satelital. Vivo: Aparecen por primera vez los modelos V50 Lite 5G y V40 SE 5G.

Aparecen por primera vez los modelos V50 Lite 5G y V40 SE 5G. ZTE: Se integran el Nubia Neo 3 5G y el Blade A76 5G para comunicación básica.

Se integran el Nubia Neo 3 5G y el Blade A76 5G para comunicación básica. Motorola: Se añade específicamente el Edge 70 Fusion, el cual no figuraba en la lista de ediciones previas.

Automatización y uso del sistema

La conexión se activa de manera automática cuando el smartphone detecta la pérdida de señal terrestre y confirma la disponibilidad de la red Starlink. Este proceso garantiza que el usuario nunca pierda la comunicación, facilitando el envío de textos y la actualización de ubicación en tiempo real sin intervención manual.

La siguiente generación de esta tecnología promete escalar sus funciones hacia llamadas de voz nativas, navegación web fluida y streaming de video de alta calidad. Este avance permitirá que los operadores brinden conectividad continua en regiones de difícil acceso sin necesidad de instalar costosas antenas terrestres.

Fuente: Enter.co

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