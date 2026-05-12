Starlink agrega nuevos modelos de celulares compatibles con su internet

Alianzas estratégicas con operadores globales permiten que los usuarios se mantengan conectados incluso en las regiones más remotas.
12/05/2026 18:21
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La conectividad satelital ha dejado de ser una herramienta exclusiva para equipos de emergencia para convertirse en una función estándar en los smartphones comerciales durante este 2026. Gracias a la red de satélites de órbita baja de SpaceX, los usuarios ahora pueden enviar mensajes y compartir su ubicación en áreas donde la cobertura tradicional es inexistente.
El sistema, conocido técnicamente como T-Satellite, opera convirtiendo a los satélites en torres celulares espaciales que se enlazan directamente con dispositivos comunes. Actualmente, el servicio permite el uso de SMS y aplicaciones de mensajería como WhatsApp e iMessage, siempre que el equipo tenga una vista despejada al cielo. La red ya cuenta con más de 650 satélites dedicados exclusivamente a servicios móviles, permitiendo incluso el contacto con servicios de emergencia 911 en ciertos mercados.
quipos destacados y niveles de acceso
La compatibilidad varía según el fabricante y el modelo específico del terminal:
Estos serían los nuevos equipos que se incorporan respecto a los disponibles el mes anterior:
Automatización y uso del sistema
La conexión se activa de manera automática cuando el smartphone detecta la pérdida de señal terrestre y confirma la disponibilidad de la red Starlink. Este proceso garantiza que el usuario nunca pierda la comunicación, facilitando el envío de textos y la actualización de ubicación en tiempo real sin intervención manual.
La siguiente generación de esta tecnología promete escalar sus funciones hacia llamadas de voz nativas, navegación web fluida y streaming de video de alta calidad. Este avance permitirá que los operadores brinden conectividad continua en regiones de difícil acceso sin necesidad de instalar costosas antenas terrestres.
Fuente: Enter.co
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