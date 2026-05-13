Oswaldo Barriga: "Bolivia se ve perjudicada por el afán de pocos que buscan recuperar el poder perdido en las urnas"

Oswaldo Barriga, presidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), confirmó que fue parte de una reunión para analizar la situación de la Ley 1720.

Señaló que “hemos sido parte de la reunión que se tuvo con el presidente, también con algunos ministros y presidente del Senado justamente para ver cuáles son las tratativas que se están haciendo con esta ley”.

Postura ante la Ley 1720

Barriga indicó que aunque el sector de Confeagro ha manifestado su desacuerdo con una posible abrogación de la norma, la prioridad actual del empresariado es frenar la escalada de violencia. Explicó que, pese a las diferencias técnicas, “las explicaciones apuntan a que debemos buscar principalmente la pacificación del país”.

La dirigencia exportadora expresó su inquietud por la forma en que las presiones de calle están condicionando las decisiones de los asambleístas y el Poder Ejecutivo. “Nos preocupan este tipo de cambios y de presiones políticas”, puntualizó el representante.

Finalmente, Barriga denunció que el país se ve perjudicado por sectores que buscan recuperar en las calles el poder que perdieron en las urnas.

El representante de Caneb fue tajante al afirmar que “Bolivia está viéndose perjudicada por el afán político, antidemocrático de muy pocos” y confía en que el Gobierno aplique sus buenos oficios para lograr un desbloqueo pacífico.

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