Paz denuncia que el "sicariato antidemocrático" conspira para proteger la corrupción

Durante la inauguración del Encuentro Nacional en Cochabamba, el presidente Rodrigo Paz alertó sobre la presencia de un sicariato que trasciende el crimen organizado para instalarse en la arena política. Según el mandatario, estos sectores buscan generar una ruptura democrática para frenar las transformaciones estructurales y la transparencia institucional que el país demanda.

Un sistema agotado

El jefe de Estado enfatizó que este fenómeno no solo siembra dolor en las familias bolivianas, sino que intenta socavar la viabilidad del desarrollo económico nacional bajo un modelo que considera caduco.

"Ese sicariato está presente, no solo con la muerte y dolor de familias, sino con el intento de que la democracia no sea viable ante un sistema que fracasó", aseveró Paz.

La máxima autoridad del país vinculó directamente la violencia criminal con la resistencia de ciertos grupos a los nuevos cambios que actualmente vive el país. Paz denunció que este poder "no quiere que la corrupción se vaya, no quiere la transparencia, no quiere que las instituciones sean de utilidad para las regiones con un 50/50".

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