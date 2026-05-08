Sectores y autoridades confirman asistencia a la Cumbre Nacional en Cochabamba

La ciudad de Cochabamba se convertirá este sábado en el epicentro de un diálogo nacional que reunirá a los actores más influyentes de la política y la economía boliviana. El sector empresarial privado ha ratificado su asistencia masiva, confirmando que la delegación cruceña contará con la participación activa de instituciones estratégicas como la CAO y Anapo.

Carlos Krutzfeldt, presidente de los empresarios privados de Santa Cruz, aseguró que "todos los sectores van a participar; va a ir la gente de Santa Cruz, los representantes de las pequeñas, medianas y grandes empresas". En este sentido, enfatizó que es fundamental estar presentes para escuchar y dar opiniones que permitan avanzar en lo positivo para el país.

Consenso político y legislativo

Fernando Parejas, presidente de la Brigada Parlamentaria, destacó la importancia de este encuentro para la construcción de una agenda normativa conjunta para los próximos meses.

"Vamos a estar presentes todos los actores políticos e institucionales y empresariales para hacer una agenda en conjunto en un par de leyes que vamos a estar tratando", afirmó el legislador.

En este espacio de debate se ha confirmado la asistencia de figuras de peso político como Luis Fernando Camacho, Jorge Tuto Quiroga y Manfred Reyes Villa. Parejas recordó que la Brigada es la institución que lleva el sentir cruceño a Bolivia, trabajando de cerca con leyes que impulsan la CAO, la CAINCO y la Federación de empresarios.

El grito de auxilio de los municipios

Por su parte, el sector de los municipios llega a la cita con demandas urgentes debido a la situación financiera y los desastres naturales que afectan al agro. Eliazer Arellano, alcalde de Fernández Alonso, fue tajante al señalar: "Hemos recibido una alcaldía con pocos recursos, maquinarias fregadas y cero proyectos".

La autoridad municipal hizo un llamado directo al Ejecutivo para que se brinde apoyo inmediato al sector productivo, especialmente en la renovación de maquinaria y control de ríos. "Estamos siendo golpeados por las lluvias, no tenemos caminos para sacar nuestra caña; vamos a sufrir", advirtió Arellano antes de partir hacia el encuentro.

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