La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) informó la inhabilitación temporal de 308 placas de vehículos en Sucre, tras detectar carguíos irregulares de más de 860.000 litros de Gasolina Especial en un periodo de apenas dos meses.

Según el reporte oficial, las irregularidades fueron identificadas mediante el sistema B-SISA, que permitió detectar motorizados realizando cargas repetitivas sin justificación clara, situación que encendió las alertas por un posible acopio y comercialización ilegal de combustible.

Desde la Dirección Distrital Chuquisaca de la ANH explicaron que el volumen cargado por estos vehículos representa más del 12% de la Programación de Comercialización de Hidrocarburos para el mercado interno de Sucre, donde se distribuyen cerca de siete millones de litros de gasolina al mes.

Operativo y decomiso de combustible

En paralelo, la ANH ejecutó un operativo junto al Centro Especial de Investigación Policial en la zona ENDE de la capital chuquisaqueña.

Durante la intervención se logró decomisar más de 600 litros de Gasolina Especial que presuntamente eran almacenados de manera ilegal.

Además, cinco personas fueron aprehendidas en flagrancia y tres vehículos quedaron secuestrados por estar presuntamente vinculados a estas actividades.

Las verificaciones técnicas realizadas posteriormente confirmaron que los motorizados intervenidos también registraban carguíos repetitivos e irregulares dentro del sistema de control.

Refuerzan controles

La ANH aseguró que continuará fortaleciendo los operativos de fiscalización y control en coordinación con la Policía Boliviana y otras instituciones, con el objetivo de garantizar el abastecimiento regular de combustibles y frenar actividades ilegales relacionadas con el mercado negro.

Las autoridades no descartan nuevas inhabilitaciones y operativos en otros departamentos del país.

Mira la programación en Red Uno Play