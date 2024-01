Apaza, exdirigente de Adepcoca: "La única intención era poder salir con vida y no en cajón"

La Paz, Bolivia

La noche de este jueves, 18 de enero, el dirigente cocalero César Apaza obtuvo la libertad pura y simple luego de acogerse a un proceso abreviado "por su familia y su salud". Estuvo 16 meses tras las rejas, tiempo en el que su salud se vio bastante deteriorada.

"Dirigirme a mi región y a la gente: no fue traición, simplemente ha sido una decisión por salud, porque la única intención era poder salir con vida y no en caja. Durante todo este tiempo, hemos tenido que buscarnos la vida para tratar de estar un poco mejor", afirmó a Red Uno.

Explicó que la situación afectó también a su familia.

"Habrá mucha gente que quiera señalar con el dedo o tal vez juzgarnos, pero espero que lleguen a entender, en algún momento, que esto no ha sido por traición, sino por salud, no solamente mía, la salud de mi hermana y de mi madre han ido bajando. Mi salud no ha sido el mejor aliado que he tenido, pero aquí estoy. Ahora tengo que ocuparme en recuperar, Dios mediante. Dios sabe lo que hace", aseveró.