Aprehenden a conductor tras violento choque múltiple en Sacaba

La Dirección Departamental de Tránsito confirmó la aprehensión del conductor involucrado en el múltiple choque registrado en la zona de Huayllani, sobre la avenida Villazón, en la tranca del telepeaje que conecta hacia Sacaba.

El director de Tránsito, Hernando Sotopeña, informó que el accidente se produjo cuando una camioneta que circulaba de este a oeste realizó una maniobra imprudente de cambio de carril, lo que provocó una colisión en cadena con al menos tres vehículos.

“El hecho ocurrió cuando un vehículo tipo camioneta… hizo una maniobra imprudente de cambio de carril al lado izquierdo, chocando con una vagoneta y otros motorizados”, explicó.

El siniestro dejó como saldo dos personas heridas, quienes fueron auxiliadas y trasladadas de emergencia: una al Hospital México y otra al centro de salud Asunción.

Sotopeña indicó que el conductor fue aprehendido por el presunto delito de daño a bienes del Estado, debido al impacto registrado en la infraestructura del peaje.

Asimismo, señaló que el implicado se negó a someterse a la prueba de alcoholemia, por lo que se elaboró el acta de oposición correspondiente y el caso será remitido al Ministerio Público.

“Se emitirá una resolución administrativa para la suspensión de la licencia de conducir”, añadió la autoridad.

El hecho ocurrió la noche del lunes, cuando la camioneta impactó inicialmente contra el divisor de carril del telepeaje de Huayllani, lo que desencadenó una colisión múltiple que afectó a varios vehículos detenidos en la fila de cobro y provocó daños materiales de consideración.

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