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Armados y a bordo de una motocicleta: así atracaron dos surtidores en Santa Cruz

Se aguarda un informe oficial por parte de las autoridades en las próximas horas, mientras continúan las labores investigativas para esclarecer ambos casos.

Charles Muñoz Flores

16/05/2026 10:15

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

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Dos personas a bordo de una motocicleta protagonizaron dos atracos en surtidores de la ciudad de Santa Cruz. El primero de los hechos se registró en una estación de servicio ubicada sobre el segundo anillo de la avenida Escuadrón Velasco, mientras que el segundo ocurrió en otro surtidor situado entre el tercer y cuarto anillo de la avenida Mutualista.

Según el testimonio de una de las víctimas, los antisociales portaban un arma de fuego con la que intimidaron a los trabajadores para cometer los robos. Tras los hechos, las víctimas formalizaron la denuncia ante las autoridades policiales y esperan la pronta aprehensión de los responsables.

Efectivos de la Policía iniciaron las investigaciones correspondientes y actualmente analizan las imágenes captadas por cámaras de seguridad de ambos surtidores, con el objetivo de identificar a los autores y proceder con su captura.

Se aguarda un informe oficial por parte de las autoridades en las próximas horas, mientras continúan las labores investigativas para esclarecer ambos casos.

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