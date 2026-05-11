Balacera en Qaqachaka deja un muerto y dos heridos: Policía ya identificó a sospechosos

La Policía de Oruro investiga una balacera registrada en la localidad de Qaqachaka, en el municipio de Chayapata, que dejó como saldo una persona fallecida y dos heridas por impacto de arma de fuego. Las autoridades informaron que ya se logró identificar a presuntos responsables del hecho, mientras el caso continúa en etapa de investigación.

El comandante departamental de la Policía, Miguel Hidalgo, informó que el hecho fue reportado la tarde del sábado, alrededor de las 14:30, cuando personal del Hospital San Juan de Dios de Chayapata alertó sobre el ingreso de tres personas heridas por disparos.

“Nos constituimos al lugar con personal de la FELCC y tomamos contacto con el médico de turno, quien nos informó del ingreso de tres personas con heridas de arma de fuego”, señaló.

La víctima fatal fue identificada como Pedro Lupinta Colley Copa, de 31 años. Entre los heridos se encuentran Samuel Lupita Collecopa, de 24 años, quien permanece en terapia intensiva, y Beatriz Gallego Choque, de 30 años, quien fue trasladada a una clínica privada y se encuentra estable.

De acuerdo con el informe preliminar, el hecho se habría originado tras un partido de fútbol realizado el sábado 9 de mayo, luego del cual varios asistentes se reunieron en la plaza de Chayapata para consumir bebidas alcohólicas. En ese contexto, una discusión entre los presentes escaló hasta derivar en el uso de armas de fuego.

La Policía informó que, si bien no existen personas aprehendidas, ya se tiene identificados a los presuntos implicados en el hecho violento, quienes están siendo buscados para su correspondiente investigación.

El caso fue puesto a conocimiento del Ministerio Público, que definirá las acciones legales a seguir mientras se continúan las pesquisas para esclarecer completamente lo ocurrido.

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