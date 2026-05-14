Bloqueos dejan muerte, heridos y una mujer obligada a dar a luz en plena ruta

Los bloqueos instalados en distintas rutas del país ya dejan consecuencias trágicas y una creciente preocupación por la situación humanitaria.

En medio de las protestas y el cierre de caminos, dos personas perdieron la vida cuando intentaban recibir atención médica de emergencia, mientras que una mujer embarazada tuvo que dar a luz en pleno punto de bloqueo debido a que la ambulancia en la que era trasladada no pudo continuar su recorrido.

La información fue confirmada por la ministra de Salud y Deportes, Marcela Flores.

“Esta mañana ha salido una ambulancia con una embarazada, un embarazo gemelar, y esa mujer ha tenido que dar a luz en pleno bloqueo”, declaró la autoridad.

Niño herido por explosivo en El Alto

A estos hechos se suma otro episodio alarmante registrado en la zona San Roque de El Alto, donde un niño resultó herido por un explosivo que cayó dentro de una vivienda en medio de las movilizaciones.

El caso generó preocupación entre vecinos y familiares, mientras continúan las tensiones en diferentes puntos del país.

Escasez y alza de precios

El cerco instalado por sectores campesinos, que ya lleva dos semanas, también comenzó a sentirse en los mercados.

Productos de la canasta familiar, como la carne de pollo y la carne de res, registraron incrementos superiores al 50 %, afectando especialmente a las familias de menores ingresos.

Además, la situación activó las alertas por la posible escasez de oxígeno medicinal en hospitales y centros de salud de La Paz y El Alto.

La ministra Marcela Flores explicó que se trata de una medida de emergencia para evitar el desabastecimiento en hospitales afectados por las protestas.

Tras la abrogación de la Ley 1720, el Ejecutivo volvió a convocar al diálogo e insistió en la necesidad de pacificar el país frente a una crisis que cada día deja más afectados.

Mira la programación en Red Uno Play