Bloqueos en vías paceñas impiden venta de pasajes desde la Terminal de La Paz

La Terminal de Buses de La Paz suspendió de forma indefinida todas sus salidas debido a los bloqueos que afectan a las principales carreteras que conectan con Oruro y Cochabamba. Ante este panorama, la afluencia de usuarios disminuyó drásticamente y las habituales casetas de venta de pasajes al interior del país permanecen cerradas.

Aunque varios ciudadanos acudieron a las instalaciones con la esperanza de encontrar rutas alternativas para trasladarse, la severidad de los cortes viales frustró cualquier intento de viaje terrestre.

Un usuario afectado relató la gravedad de la situación actual: “Tengo que ir a Cochabamba por trabajo. Vine a ver si hay algún movimiento. Hay que ver otras alternativas, yo creo que por avión. Los bloqueos nos perjudican a la ciudad”.

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