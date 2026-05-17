Se reactivan puntos de bloqueo en El Alto y el sur paceño

En la avenida Juan Pablo II de El Alto, donde la jornada de ayer fue escenario de enfrentamiento entre efectivos policiales y sectores movilizados, hoy amaneció nuevamente bloqueado. En el sector de Río Seco, los manifestantes consolidaron barricadas reforzadas con escudos de calamina y encendieron fogatas sobre la calle Bustamante para impedir cualquier tránsito vehicular.

Esta radicalización de las protestas surge como respuesta a las gestiones de las autoridades por habilitar un corredor de emergencia para el traslado de oxígeno, víveres y medicamentos esenciales. Ante el fuerte cerco, hoy la ciudadanía se ha visto obligada a desplazarse masivamente a pie, en motocicletas o en bicicletas para poder llegar a sus destinos.

Cerco a la sede de Gobierno

El panorama de aislamiento se agrava con la confirmación de cierres totales en las carreteras troncales hacia Oruro, Viacha y la zona industrial de Senkata. Asimismo, en el sur, los comunarios de Mecapaca, El Palomar y Huajchilla retomaron con el bloqueo en el puente de Lipari para asfixiar los accesos a la urbe paceña.

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