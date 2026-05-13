Bloqueos golpean al turismo y la salud: alertan escasez de alimentos, gas y oxígeno

Los bloqueos instalados en distintas rutas del país comienzan a generar efectos en varios sectores, especialmente en provincias del norte del departamento de La Paz, donde autoridades y pobladores advierten posibles desabastecimientos de productos básicos.

Tras confirmarse la persistencia de puntos de bloqueo en la ruta hacia el norte paceño desde la terminal de Minasa, habitantes de Rurrenabaque salieron a protestar ante la escasez de alimentos y gas.

El conflicto también afecta al sector turístico. Visitantes nacionales y extranjeros expresaron su molestia por la interrupción de viajes y rutas, mientras representantes del sector alertaron sobre consecuencias económicas para el país.

El vicepresidente de la Cámara Nacional de Turismo, Juan Luzio, señaló que operadores internacionales estarían retirando a Bolivia de sus paquetes turísticos debido a la conflictividad y la falta de garantías para los visitantes.

“Las grandes mayoristas están sacando de sus circuitos el destino Bolivia”, advirtió.

En el área de salud, las afectaciones también se agravan. Comunidades del norte paceño reportaron dificultades para trasladar medicamentos e insumos médicos, mientras que el Hospital de Clínicas alertó que sus reservas de oxígeno medicinal alcanzarían únicamente para la jornada actual.

Autoridades y sectores afectados insistieron en la necesidad de habilitar corredores humanitarios para garantizar el abastecimiento de alimentos, medicinas y oxígeno en las regiones perjudicadas por los bloqueos.

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