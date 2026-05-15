Bloqueos hacia los Yungas dejan al transporte paralizado y disparan los precios

Los bloqueos instalados en la ruta hacia los Yungas continúan afectando al transporte y al abastecimiento de productos, en medio de un conflicto que ya supera los 16 días.

Transportistas denunciaron que no pueden operar con normalidad debido a los cortes de vía y los promontorios de tierra colocados en distintos puntos del camino, especialmente en sectores como La Cumbre y Chitia.

“Preocupados ya casi 17 días sin trabajar. Nuestros afiliados deben al banco, tienen que mantener su familia, pero no estamos trabajando con normalidad”, manifestó uno de los dirigentes del sector.

Según los reportes, los bloqueos fueron reinstalados en varios tramos de la carretera, impidiendo la circulación hacia municipios de los Yungas y el norte paceño.

Los transportistas advirtieron además sobre el incremento de precios y el desabastecimiento de productos básicos en regiones como Guanay, Mapiri, Caranavi y Alto Beni. Uno de los representantes del sector señalaba que debido a los conflictos, una garráfa la consigue a Bs 150, las verduras redoblaron sus precios y se agotaron los insumos.

Aunque la Terminal de Minasa permanece abierta, las salidas hacia los Yungas continúan suspendidas debido a la persistencia de los bloqueos en las carreteras.

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