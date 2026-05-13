Bloqueos llegan al lago Titicaca y restringen paso de embarcaciones

Los bloqueos y movilizaciones en el departamento de La Paz se extendieron también al Lago Titicaca, donde embarcaciones fueron interceptadas por grupos movilizados que restringieron el paso por la vía lacustre.

Según reportes de afectados, varias personas intentaban utilizar rutas por agua como alternativa para evitar los bloqueos carreteros; sin embargo, encontraron puntos de control instalados en el lago que impedían la circulación de lanchas y otras embarcaciones.

Bloqueadores no tienen límites

La situación fue calificada como inusual por los viajeros y transportistas, quienes denunciaron que las restricciones ya no solo afectan las carreteras, sino también otras formas de transporte utilizadas para trasladarse entre comunidades y regiones del departamento.

Los involucrados expresaron su preocupación por las dificultades para movilizarse y por el impacto que estas medidas generan en el transporte de pasajeros y productos en la región lacustre.

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