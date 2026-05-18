Bloqueos mantienen a extranjeros sin poder salir de Bolivia desde hace más de 15 días

La prolongación de los conflictos y bloqueos en distintas rutas del país obligó a la Terminal de Buses de La Paz a habilitar un albergue temporal para pasajeros que no lograron continuar sus viajes y quedaron varados en la sede de gobierno.

Las instalaciones, que habitualmente son utilizadas para recibir a migrantes o personas en situación vulnerable durante épocas de invierno y fin de año, ahora acogen a 24 personas entre hombres, mujeres y niños afectados por la suspensión de salidas.

Entre los pasajeros se encuentra un ciudadano argentino que relató que atraviesa un delicado estado de salud y necesita retornar urgentemente a su país para recibir atención médica.

“Lamentablemente, a pesar de la situación de salud en la que estoy, no puedo retornar todavía a mi país”, contó el hombre mientras descansaba en el albergue improvisado.

El pasajero explicó que venía desde Perú rumbo a Argentina cuando quedó atrapado por los bloqueos en Bolivia.

“He sido internado; el consulado argentino me está ayudando gracias a Dios. Necesito llegar urgente a la Argentina para ver si puedo ser operado”, manifestó.

Asimismo, pidió ayuda para las personas que permanecen en el refugio temporal. “Necesitamos ayuda, comida, ropa, más que todo”, señaló.

Desde la Terminal de Buses informaron que cualquier apoyo con alimentos, frazadas, ropa abrigada o vituallas será bien recibido para asistir a las familias y viajeros afectados.

En el lugar permanecen niños y mujeres instalados en ambientes superiores, mientras que los hombres ocupan otros sectores del albergue habilitado de emergencia debido a la paralización del transporte.

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