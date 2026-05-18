Bloqueos provocan el desabastecimiento de insumos para 1.200 animales en Senda Verde

La crisis generada por los bloqueos y el desabastecimiento comenzó a afectar también a los centros de rescate de fauna silvestre. Senda Verde, refugio ubicado en los Yungas paceños, lanzó este lunes un pedido urgente de ayuda para alimentar y atender a más de 1.200 animales rescatados que permanecen bajo su cuidado.

La fundadora del refugio, Vicky Ossio, explicó que la situación es crítica debido a que los proveedores no logran llegar con alimentos e insumos veterinarios desde hace más de dos semanas.

“Estamos pasando por un momento muy difícil, tal vez el más difícil que hemos pasado hasta ahora. Tenemos dos problemas: los bloqueos y el desabastecimiento en La Paz”, afirmó.

Ossio indicó que la escasez de carne, frutas y otros productos esenciales complicó la alimentación de osos, felinos, reptiles y aves que requieren dietas específicas para sobrevivir. El oso, como explicaba la experta, es una de las especies que tienen una dieta específica, que por el momento no puede ser obtenida.

La activista explicó que actualmente dependen de la solidaridad de vecinos y productores de la región que colaboran con frutas y pollo, aunque advirtió que los costos de los alimentos se elevaron considerablemente mientras el refugio permanece sin ingresos por la ausencia de visitantes.

Animales que requieren atención urgente

A la emergencia alimentaria se suma la falta de medicamentos veterinarios y las dificultades para trasladar animales que requieren atención especializada. Ossio relató el caso de “Shiva”, una jaguar rescatada en Santa Cruz con más de 90 perdigones en el cuerpo, que debía ser trasladada para controles médicos.

“La situación puede significar la vida o la muerte de la jaguar”, afirmó al explicar que el traslado fue suspendido debido a los bloqueos y la imposibilidad de garantizar el retorno seguro del animal.

Asimismo, indicó que incluso el personal del refugio enfrenta dificultades para cocinar y trabajar debido a la falta de gas y combustible.

Empatía y solidaridad

La fundadora de Senda Verde apeló a la sensibilidad de los sectores movilizados para permitir el abastecimiento y evitar que la crisis afecte aún más a los animales rescatados.

“Tenemos que tocarnos el corazón, ponernos en el lugar del otro. Los animales no entienden de protestas, pero sienten hambre”, manifestó.

Senda Verde habilitó el número 74722825 para recibir ayuda y donaciones destinadas a la alimentación y atención veterinaria de los animales.

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