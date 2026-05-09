“Bolivia es mujer”: El presidente Rodrigo Paz dedica sentido mensaje a su tía fallecida

El presidente Rodrigo Paz se emocionó hasta las lágrimas al recordar a su tía, Rosario Paz Zamora, quien falleció el día anterior y a quien describió como una segunda madre en medio del Gran Encuentro Nacional realizado este sábado en la ciudad de Cochabamba.

Durante su discurso ante autoridades, representantes políticos y sectores sociales, el mandatario hizo una pausa para rendir homenaje a su familiar y reflexionar sobre el papel de las mujeres bolivianas en la construcción del país.

“Ayer falleció la que vendría a ser una segunda madre mía, una gran mujer y en honor a ella y a través de ella honremos a la Patria”, expresó con la voz quebrada.

En un mensaje cargado de emotividad, Paz afirmó que “Bolivia no es Bolivio, es Bolivia, es mujer, es fuerte, decide, genera unidad”, destacando la fortaleza y el liderazgo de las mujeres frente a la adversidad.

El presidente también recordó el apoyo y cuidado que recibió de su tía en los momentos más difíciles de su vida. “Con el amor de una mujer que fue como mi segunda madre, cuidándonos en los momentos más difíciles”, señaló ante un auditorio que respondió con aplausos y muestras de solidaridad.

Asimismo, llamó a honrar la memoria de las familias bolivianas y de quienes contribuyeron a construir el país antes de las actuales generaciones. “Quiero honrar la memoria de todos ustedes en función de sus familias, sus madres, sus padres, todos que antes que estuviéramos acá construyeron la patria”, manifestó.

La esfera política nacional se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Rosario Paz Zamora, hermana del expresidente de Bolivia, Jaime Paz Zamora. Tras conocerse la noticia, distintos ministerios e instituciones del Estado expresaron públicamente sus condolencias y mensajes de apoyo al mandatario y su familia.

Mira la programación en Red Uno Play