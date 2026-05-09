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Luto en la familia presidencial: Fallece Rosario Paz Zamora, tía del presidente Rodrigo Paz

Diversas carteras de Estado y organismos públicos emitieron comunicados oficiales para acompañar al mandatario en su duelo familiar.

Ximena Rodriguez

09/05/2026 14:47

Rosario Paz Zamora, tía del presidente Rodrigo Paz.
Bolivia

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La esfera política nacional se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Rosario Paz Zamora, tía del actual presidente Rodrigo Paz Pereira. La dama era hermana del expresidente Jaime Paz Zamora.

Ante la noticia, diversos ministerios e instituciones del Estado han hecho públicos sus mensajes de condolencia y solidaridad hacia la figura del mandatario. Los comunicados oficiales destacan el acompañamiento al presidente en este difícil momento de pérdida personal y familiar.

https://www.reduno.com.bo/nacional/bolivia-enfrenta-un-desafio-que-debemos-superar-juntos-rodrigo-paz-inaugura-el-encuentro-nacional-en-cochabamba-20265911336

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