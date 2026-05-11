Cae el conductor que facilitó la fuga en el millonario asalto a librecambistas en Cochabamba

Las investigaciones por el violento asalto a una familia de librecambistas dentro de un edificio céntrico han dado un nuevo giro. La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) confirmó la aprehensión del conductor del vehículo en el que huyeron los delincuentes tras sustraer 981.000 bolivianos.

Con esta captura, ya suman dos las personas puestas a disposición de la justicia por este caso que conmocionó a la ciudad debido a la planificación de los delincuentes, quienes alquilaron una habitación para emboscar a sus víctimas.

Avances en la investigación y secuestro del motorizado

El director departamental de la Felcc, Rolando Vera, informó que mediante un trabajo de inteligencia se logró identificar y secuestrar el vehículo utilizado el día del atraco. El conductor está a la espera de su audiencia de medidas cautelares.

"Se ha logrado la aprehensión de una segunda persona que ha participado en este hecho, que estaba a cargo del vehículo en el cual han escapado estos atracadores. Hemos identificado el motorizado y se ha procedido a su secuestro", detalló el jefe policial.

Dos implicados en manos de la justicia

El caso presenta actualmente el siguiente estado procesal para los involucrados:

Primer aprehendido (El "nexo"): Acusado de contactar a los librecambistas para atraerlos al edificio. Pese a que declaró ser una víctima más del asalto, la justicia dictó detención preventiva por tres meses en el penal de San Antonio .

Segundo aprehendido (El conductor): Capturado recientemente, se encuentra en celdas policiales aguardando que un juez determine su situación jurídica.

Autores materiales: La policía continúa en la búsqueda de los ciudadanos extranjeros que ejecutaron el robo de forma directa.

El asalto ocurrió en un edificio donde los delincuentes habían alquilado una habitación con antelación. Allí interceptaron a los librecambistas y bajo amenazas les arrebataron el botín que asciende a casi un millón de bolivianos antes de darse a la fuga con ayuda del vehículo ahora secuestrado.

La Felcc aseguró que las investigaciones continúan abiertas para dar con el paradero del resto de la banda y recuperar el cuantioso monto de dinero robado.

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