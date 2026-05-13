Cambian el horario del recojo de basura en Cochabamba: esto es lo que debes saber

La Empresa Municipal de Servicios de Aseo (EMSA) informó que se realiza ajustes en el horario de recolección de residuos sólidos en la ciudad de Cochabamba, con el objetivo de optimizar el servicio en distintos sectores.

El gerente de EMSA, René Quiroga, explicó que el primer turno de recolección, que habitualmente inicia entre las 06:00 y 07:00, se mantiene sin modificaciones. Sin embargo, el segundo turno, que comprende el recojo desde las 10:00 de la mañana en adelante, tendrá un ajuste aproximado de 45 minutos.

“Se están haciendo algunos ajustes técnicos en lo que hace a la recolección de los residuos domiciliarios. El primer turno se mantiene, pero a partir de las personas que reciben el servicio desde las 10 de la mañana habrá una modificación de aproximadamente 45 minutos”, señaló.

Quiroga pidió a la población tomar en cuenta estos cambios y colaborar con el ordenamiento del servicio, evitando dejar la basura en esquinas o espacios públicos.

“Solicitamos paciencia y que no se lleve la basura a las esquinas. Ayudemos todos a mantener la ciudad limpia”, manifestó.

El gerente de EMSA explicó que estas modificaciones responden a ajustes técnicos relacionados con rutas y puntos de depósito, lo que ha generado cambios en los tiempos y recorridos de los carros recolectores.

Asimismo, aseguró que el servicio de recolección se mantiene con normalidad en todos los barrios de la ciudad y que no se han registrado interrupciones.

Finalmente, Quiroga comentó que la modificación se debe a que ahora el depósito de los residuos se realiza en la planta separadora de Cotapachi, tras el cierre del botadero de K'ara K'ara.

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