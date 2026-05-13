“Toda la noche rogamos”: transportistas denuncian abuso y bloqueo al abastecimiento de alimentos

Momentos de tensión y desesperación viven decenas de transportistas en la comunidad de Tumarapi, donde comunarios impiden la salida de camiones cargados con pollo y ganado destinados al abastecimiento de alimentos hacia la ciudad de La Paz.

Los choferes denunciaron que incluso les quitaron sus licencias de conducir para evitar que abandonen la zona, situación que mantiene a varios vehículos retenidos desde hace horas.

“Ahí estamos, grave nos rogamos y nada… las licencias nos han quitado. Seguimos hablando, toda la noche hemos hablado y nada. Ahí estamos con abastecimiento”, relata con impotencia uno de los transportistas afectados mientras muestra la larga fila de camiones varados.

El conductor también advirtió sobre el sufrimiento de los animales atrapados en medio del conflicto.

“Aquí hay ganado que está sufriendo”, agrega con preocupación.

Las imágenes muestran decenas de vehículos detenidos, mientras crece la incertidumbre entre los choferes, quienes aseguran que las pérdidas económicas aumentan y el abastecimiento de alimentos podría verse seriamente afectado.

El conflicto genera preocupación no solo entre los transportistas, sino también entre comerciantes y consumidores, ante el riesgo de desabastecimiento en los mercados paceños.

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