Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que un transportista decide atravesar a la fuerza uno de los puntos de bloqueo instalados, en medio de la tensión y el perjuicio que generan las movilizaciones.

Sin importar la presencia de ramas, piedras y llantas ardiendo sobre la vía, el conductor avanzó con su camión y cruzó la barricada ante la mirada de las personas que se encontraban en el lugar.

Las imágenes reflejan el nivel de desesperación que viven muchos transportistas afectados por los bloqueos, quienes denuncian pérdidas económicas, retrasos y largas horas varados en carretera.

El video rápidamente se volvió viral y generó todo tipo de reacciones en redes sociales. Mientras algunos usuarios respaldaron la decisión del chofer por el perjuicio acumulado, otros cuestionaron el riesgo de atravesar un punto bloqueado en esas condiciones.

La situación en distintas rutas del país continúa generando tensión entre sectores movilizados y transportistas que buscan llegar a destino pese a los obstáculos instalados en las carreteras.

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