Capturan a joven con explosivos que presuntamente iban a bloqueadores en El Alto

La Policía Boliviana capturó a un hombre de 22 años acusado de presuntamente distribuir material explosivo en distintos puntos de bloqueo instalados en El Alto.

El operativo se realizó el miércoles en la zona Ballivián, tras denuncias anónimas que alertaron sobre movimientos sospechosos vinculados al traslado de explosivos.

Según el reporte policial, el sujeto se encontraba dentro de un vehículo donde los efectivos encontraron fulminantes y rollos de mecha de seguridad almacenados en bolsas de yute.

El director de la fuerza anticrimen, Henry Pinto, informó que las primeras investigaciones apuntan a que el material sería distribuido en puntos de protesta y bloqueo.

“De acuerdo a las primeras indagaciones que hemos recibido en este tiempo, debido a las diferentes marchas que se estarían realizando en la ciudad, es mercadería que está distribuyendo en diferentes puntos de bloqueo”, declaró el jefe policial.

La autoridad explicó además que el aprehendido presuntamente recibía pedidos para entregar el material explosivo en distintos sectores de la ciudad.

“Él estaba encargado de poder distribuir este material en diferentes puntos de la ciudad de El Alto”, recalcó Pinto.

Continúan las investigaciones

La Policía continúa investigando el origen del material explosivo y si existen otras personas involucradas en la supuesta distribución.

El caso surge en medio de una escalada de conflictos y bloqueos registrados en diferentes regiones del país, donde las autoridades mantienen operativos de control y vigilancia.

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