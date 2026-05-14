Marcha de mineros cooperativistas colapsa el tránsito entre El Alto y La Paz

Mineros cooperativistas protagonizaron este jueves una multitudinaria marcha desde El Alto hacia el centro de La Paz, generando congestión vehicular y complicaciones en distintos puntos de la sede de Gobierno.

Los afiliados al sector se concentraron inicialmente en el Puente Bolivia, ubicado sobre la avenida 6 de Marzo de El Alto, desde donde iniciaron la movilización rumbo a la Ceja para posteriormente descender hacia el centro paceño.

La protesta reunió a cientos de cooperativistas que exigen al Gobierno atención a sus demandas sectoriales.

Calles cerradas y circulación complicada

El avance de la marcha provocó cierres temporales de vías y afectó la circulación vehicular tanto en El Alto como en el centro de La Paz.

En varios sectores se registraron largas filas de vehículos y ciudadanos que tuvieron que caminar para llegar a sus destinos debido a las restricciones de tránsito.

La movilización se desarrolló en medio de una jornada marcada por protestas y bloqueos en distintos puntos del país.

“No somos parte de las protestas de la COB”

Antes de iniciar la marcha, representantes de los cooperativistas aclararon que su movilización no forma parte de las protestas impulsadas por la Central Obrera Boliviana (COB), que desde hace dos semanas mantiene medidas de presión en diferentes regiones.

Los dirigentes señalaron que sus demandas responden exclusivamente a temas relacionados con el sector minero cooperativista y pidieron ser atendidos por las autoridades nacionales.

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