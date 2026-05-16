La preocupación crece entre las amas de casa en La Paz debido al incremento en los precios de productos de la canasta familiar, en medio de los bloqueos que afectan el abastecimiento en distintos puntos del departamento.

En mercados paceños, como el mercado Yungas, varios productos básicos registran precios elevados. Según los testimonios, el kilo de carne de res puede llegar hasta Bs 120, mientras que algunos cortes se ofrecen en Bs 95. El pollo también se encuentra con precios altos, llegando a Bs 38 por kilo, y el maple de huevo, dependiendo del tamaño, puede alcanzar hasta Bs 40.

Las amas de casa aseguran que el dinero ya no alcanza y que se ven obligadas a reducir sus compras para poder alimentar a sus familias durante la semana.

“El kilo de carne de res he comprado en Bs 120, y solo he podido comprar un kilo, porque me tengo que hacer alcanzar para la semana”, relató una compradora.

Otra ama de casa expresó su molestia por el elevado costo de los alimentos y aseguró que ahora resulta difícil llenar la bolsa del mercado.

“Con la bolsa vacía no hay nada, todo está caro. Algunos cortes están en Bs 95”, señaló.

La situación también afecta la compra de pollo y embutidos. Una madre de familia contó que, ante el alto precio del pollo, decidió comprar chorizo, aunque también debe medir las porciones para que alcance en su hogar.

“El pollo está súper caro, el kilo está en Bs 38. Voy a cocinar chorizo, el kilo está a Bs 70, y hay que hacer alcanzar medio chorizo. En la familia somos seis, y un kilo son 10 chorizos. Lo vamos a acompañar con algunas verduras”, indicó.

La compradora agregó que actualmente adquiere mucho menos de lo habitual debido al incremento de precios.

“Estamos comprando un 40% en relación a lo que comprábamos anteriormente”, lamentó.

Ante este panorama, la preocupación crece entre las familias paceñas, que esperan una pronta solución al conflicto para que se normalice el abastecimiento y los precios puedan estabilizarse.

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