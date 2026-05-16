Caso Joel: Justicia dicta libertad irrestricta para los dos conductores que atropellaron al menor de 13 años en Vinto

Indignación y preocupación rodean el caso del pequeño Joel, el adolescente de 13 años que fue violentamente atropellado la mañana de ayer en el municipio de Vinto cuando se dirigía a su unidad educativa. En una audiencia de medidas cautelares instalada este viernes, la autoridad jurisdiccional determinó otorgar libertad irrestricta a los dos conductores involucrados en el hecho de tránsito, provocando el rechazo de la población.

Libertad para los choferes bajo compromiso de ayuda

Ambos conductores involucrados habían sido aprehendidos de inmediato por los efectivos policiales tras protagonizar el accidente que terminó por arrollar al menor. La Fiscalía los imputó formalmente por el delito de conducción peligrosa; sin embargo, la justicia determinó que enfrenten el proceso en libertad.

"La audiencia de medidas cautelares se ha desarrollado a horas 11:30 aproximadamente del día de hoy, donde la autoridad jurisdiccional determinó la libertad irrestricta de los dos conductores", informó el Cnl. Juan Sotopeña, subdirector de Tránsito.

Según el reporte oficial, para obtener este beneficio procesal, los dos choferes se comprometieron ante el juez a asumir la responsabilidad económica y coadyuvar con todos los gastos médicos y la asistencia que requiera la víctima.

Joel lucha por su vida en terapia intensiva

Mientras los responsables del accidente abandonaron las celdas policiales, el adolescente de 13 años libra su propia batalla en un centro hospitalario. Debido a la gravedad de los impactos, Joel tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en las últimas horas.

A pesar de la complejidad de su cuadro clínico, el reporte médico más reciente señala que su evolución es favorable, aunque por recomendación y protocolo estricto de recuperación, el menor continúa internado en la unidad de terapia intensiva.

La comunidad escolar de Vinto y los familiares del menor se mantienen en vigilia, esperando que los conductores cumplan con el compromiso de cobertura médica pactado en el juzgado y exigiendo que las investigaciones esclarezcan las causas exactas que provocaron este trágico hecho de tránsito.

Mira la programación en Red Uno Play