Joel lucha por recuperarse tras brutal accidente camino al colegio en Cochabamba

Joel continúa internado en el Hospital del Niño Manuel Ascencio Villarroel tras haber sido víctima de un violento accidente de tránsito en el municipio de Vinto. Según el último reporte médico brindado este viernes, el menor de 13 años fue sometido con éxito a una cirugía reconstructiva de cadera y extremidades inferiores, y actualmente se encuentra bajo vigilancia permanente en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI).

El hecho ocurrió la mañana del jueves, cuando Joel caminaba por la acera rumbo a su unidad educativa. En ese momento, un fuerte choque entre dos vehículos a escasos metros de él provocó que uno de los motorizados lo impactara severamente, causándole graves lesiones.

Estado crítico al ingresar

La directora del Hospital del Niño, Cinthia Claros, informó sobre el delicado estado en el que el menor llegó al nosocomio tras el accidente.

"Ayer llegó a nuestra institución en muy mal estado general, tiene múltiples fracturas a nivel de la pelvis", detalló la autoridad médica.

Ante la gravedad del cuadro, un equipo de traumatólogos intervino de emergencia para reparar las múltiples lesiones en la pelvis y en ambas piernas. La operación tuvo una duración de entre una hora y media y dos horas.

Evolución favorable

A pesar de la complejidad de su diagnóstico, el reporte actual es esperanzador. Joel se encuentra intubado, pero los médicos informaron que "hemodinámicamente está estable" y mostrando una evolución favorable.

Por el momento, el equipo médico ha descartado la necesidad de programar más intervenciones quirúrgicas a corto plazo. "El traumatólogo no mencionó acerca de una próxima cirugía. Es la cirugía que se hizo el día de ayer. Clínicamente (está estable)", afirmó Claros, quien subrayó que las próximas horas y días serán cruciales para evaluar el progreso del niño en terapia intensiva.

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