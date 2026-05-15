Joel lucha por su vida en terapia intensiva tras ser atropellado durante el choque de dos vehículos en Vinto

Una mañana que debía ser rutinaria se tornó en tragedia para la familia de Joel, un adolescente de 13 años y estudiante de segundo de secundaria de la Unidad Educativa Del Carmen Rosa. Al promediar las 10:00 de este jueves, el menor fue víctima de un violento accidente de tránsito en el kilómetro 15 de la avenida Blanco Galindo, jurisdicción del municipio de Vinto.

Un impacto devastador camino a la escuela

Según los reportes preliminares, el accidente se produjo cuando dos vehículos colisionaron entre sí. A raíz del fuerte impacto, los motorizados perdieron el control y alcanzaron a Joel, quien caminaba por el borde de la vía rumbo a su unidad educativa. Testigos presenciales relataron con horror cómo el menor fue impactado y arrastrado por ambos vehículos, quedando tendido sobre la capa asfáltica con heridas visibles en el rostro, la cabeza y el cuerpo.

Tras recibir los primeros auxilios por parte de transeúntes y personal del colegio, fue trasladado inicialmente al Hospital de Vinto, pero debido a la gravedad de su cuadro, fue derivado de emergencia al Hospital del Niño en la ciudad de Cochabamba.

Diagnóstico crítico: "Paciente gravemente enfermo"

El estado de salud de Joel es delicado. El Dr. Raúl Copana, responsable de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) Pediátrica, informó que el menor ingresó con un cuadro de politraumatismo severo y en estado de shock.

"Tiene fracturas a nivel de la pelvis, del fémur y del húmero. Se considera un paciente críticamente enfermo con pronóstico reservado. Ya ha sido sometido a una primera cirugía de emergencia para su estabilización", explicó el especialista.

En total, la madre de la víctima señala que su hijo presenta seis fracturas y complicaciones serias en la zona abdominal, por lo que no se descartan nuevas intervenciones quirúrgicas en las próximas horas.

Clamor de una madre y pedido de solidaridad

Sonia López, madre de Joel, vive una pesadilla. Siendo el penúltimo de cinco hermanos en una familia de recursos muy limitados, se encuentra sola enfrentando esta crisis, ya que el padre del menor permanece varado en la frontera debido a los bloqueos de carreteras.

López denunció que, hasta el momento, solo uno de los conductores implicados se ha puesto en contacto con ella. "Yo quiero a mi hijo sano. Pido que ambos conductores se hagan cargo de todos los gastos médicos", manifestó entre lágrimas.

¿Cómo ayudar?

Ante la imposibilidad de cubrir los elevados costos de terapia intensiva y las cirugías, la familia apela a la solidaridad del corazón cochabambino. Cualquier aporte económico para la recuperación de Joel puede coordinarse a través del siguiente número:

Teléfono de ayuda: 717-17745 (Sonia López)

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