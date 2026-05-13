Christian Nodal vuelve al desamor con “Vaciando Botellas” y desata emociones entre sus fans

Christian Nodal vuelve a conectar con el desamor en “Vaciando Botellas”, una colaboración junto al rapero Santa RM que mezcla ritmos regionales con un tono melancólico y emocional.

La canción, que ya comenzó a generar reacciones entre los seguidores del artista mexicano, gira en torno al dolor tras una ruptura amorosa y la manera en que una persona intenta sobrellevar la tristeza entre tragos y recuerdos.

Uno de los fragmentos más comentados del tema es el coro interpretado por Nodal:

“Mami aquí me tienes vaciando botellas, brindando con extraños por algún lugar...”

El video oficial, estrenado previamente, acompaña la temática de despecho con escenas cargadas de nostalgia, alcohol y soledad, reforzando la esencia sentimental que caracteriza gran parte del repertorio del cantante.

Con esta colaboración, Nodal vuelve a demostrar su capacidad para fusionar géneros y emociones, combinando el regional mexicano con elementos del rap urbano en una propuesta que conecta con quienes atraviesan una decepción amorosa.

Además, el intérprete continúa dando de qué hablar este 2026 gracias a otros lanzamientos recientes como Miel con Licor, tema que también ha generado conversación entre sus fanáticos y en plataformas digitales.

A lo largo de los años, Christian Nodal se consolidó como una de las voces más influyentes de la música regional mexicana, especialmente por convertir historias de amor y desamor en auténticos himnos para sus seguidores.

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