Momentos de tensión y conmoción se vivieron en un edificio ubicado sobre calle Oroño al 1300, cerca de la esquina con 9 de Julio, en la provincia argentina de Santa Fe, luego de que un hombre intentara escapar de la policía saltando entre balcones y terminara cayendo desde gran altura.

Todo comenzó cuando vecinos alertaron a las autoridades por un presunto intento de robo contra una mujer dentro de uno de los departamentos del edificio.

Según informes policiales y judiciales, el sospechoso se encontraba inicialmente en un noveno piso y, al notar la presencia de los efectivos, intentó escapar de una forma extrema.

El hombre comenzó a desplazarse entre balcones y estructuras del edificio, descendiendo mientras intentaba evitar ser capturado.

La escena generó alarma entre vecinos y transeúntes, quienes observaron con preocupación la peligrosa maniobra.

La fuga terminó en una brutal caída

En medio del intento de escape, el sospechoso perdió estabilidad y terminó cayendo desde altura, provocando conmoción en toda la zona.

Tras el hecho, personal policial y equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar para atender la situación y asegurar el área.

Hasta el momento, las autoridades continúan desarrollando las investigaciones para esclarecer las circunstancias exactas del episodio.

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