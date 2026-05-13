El impactante episodio ocurrió en un edificio de la provincia de Santa Fe, donde un hombre intentó huir tras una denuncia por presunto robo. Vecinos quedaron conmocionados por la dramática escena.
13/05/2026 12:26
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Momentos de tensión y conmoción se vivieron en un edificio ubicado sobre calle Oroño al 1300, cerca de la esquina con 9 de Julio, en la provincia argentina de Santa Fe, luego de que un hombre intentara escapar de la policía saltando entre balcones y terminara cayendo desde gran altura.
Todo comenzó cuando vecinos alertaron a las autoridades por un presunto intento de robo contra una mujer dentro de uno de los departamentos del edificio.
Según informes policiales y judiciales, el sospechoso se encontraba inicialmente en un noveno piso y, al notar la presencia de los efectivos, intentó escapar de una forma extrema.
El hombre comenzó a desplazarse entre balcones y estructuras del edificio, descendiendo mientras intentaba evitar ser capturado.
La escena generó alarma entre vecinos y transeúntes, quienes observaron con preocupación la peligrosa maniobra.
La fuga terminó en una brutal caída
En medio del intento de escape, el sospechoso perdió estabilidad y terminó cayendo desde altura, provocando conmoción en toda la zona.
Tras el hecho, personal policial y equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar para atender la situación y asegurar el área.
Hasta el momento, las autoridades continúan desarrollando las investigaciones para esclarecer las circunstancias exactas del episodio.
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