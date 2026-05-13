Cinco delincuentes atacan en segundos: así fue el asalto “piraña” grabado en Cochabamba

Un nuevo caso de asalto bajo la modalidad “piraña” se registró en la zona sur de la ciudad de Cochabamba, específicamente en la avenida 6 de Agosto y Manco Kapac, donde un grupo de delincuentes irrumpió en un negocio y robó dinero en efectivo antes de darse a la fuga.

Las imágenes de cámaras de seguridad muestran un nuevo modus operandi: primero, tres sujetos observan el establecimiento; luego, otros dos ingresan al local y, en grupo, ejecutan el asalto de manera rápida para posteriormente escapar.

Según el reporte, el hecho ocurrió la tarde de ayer martes, cuando los delincuentes sustrajeron aproximadamente 1.000 bolivianos que se encontraban ocultos dentro del negocio.

La esposa de la víctima relató el momento de terror vivido durante el atraco. “Ayer a las 18:00 horas entraron cinco personas y no le dejaron defenderse. Se llevaron 1.000 bolivianos que estaban debajo de una frazada. Mi esposo, por temor, se quedó ahí”, declaró.

Asimismo, indicó que el presunto cabecilla sería un joven de baja estatura, aparentemente menor de edad. “Él es el que viene, observa y luego todos ingresan. Mi esposo no pudo hacer nada por miedo”, agregó.

Refuerzan patrullaje

Ante este hecho, el comandante departamental de la Policía, Alejandro Basto, señaló que se trata de un nuevo modo de operación delictiva en la zona y exhortó a comerciantes y vecinos a coordinar con la institución del orden para reforzar la seguridad.

“La ciudadanía debe organizarse y ser los ojos y oídos de la Policía”, manifestó la autoridad, al anunciar la intensificación de patrullajes en la zona sur.

Basto informó además que se reforzarán los operativos con efectivos de diferentes unidades, incluyendo Tránsito, y se fortalecerán acciones de capacitación con comerciantes y vecinos para prevenir hechos delictivos.

Asimismo, adelantó que se socializarán los números de emergencia policial habilitados para una atención más rápida ante cualquier caso de robo o sospecha, con el objetivo de mejorar la respuesta inmediata y reducir este tipo de delitos en la ciudad.

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