Cochabamba: Policía Caminera reporta rutas expeditas a Santa Cruz

El director de la Patrulla Caminera de Cochabamba, Edwin Lobatón, informó este jueves que las carreteras hacia el oriente y occidente del país se encuentran expeditas dentro de la jurisdicción cochabambina, aunque continúan registrándose bloqueos en algunos puntos urbanos de la ciudad.

“En carreteras no tenemos ningún punto de bloqueo ni al oriente ni al occidente. A la ciudad de Santa Cruz no hay bloqueos, no hay bloqueos por la carretera nueva, se va a habilitar lasa salidas en la terminal de buses”, señaló.

Sin embargo, Lobatón explicó que existen reportes de medidas de presión fuera de Cochabamba, específicamente en el sector de Caihuasi, en la ruta hacia Oruro, y en Japo Kasa, en La Paz, situación que mantiene suspendidas las salidas al occidente del país desde la terminal terrestre.

Pese al reporte oficial de transitabilidad en carreteras, durante un recorrido realizado por distintos sectores de Cochabamba se verificó que trabajadores fabriles afiliados a la Central Obrera Departamental (COD) continúan con bloqueos en el puente Huayculi, sobre la avenida Blanco Galindo a la altura del kilómetro 11.

Los movilizados también mantienen cerrada la avenida Capitán Víctor Ustariz y algunas vías alternas, generando complicaciones en el tránsito vehicular y afectando el desplazamiento de la población.

En contraste, en otros puntos de la ciudad se levantaron algunos bloqueos esporádicos instalados durante las primeras horas de la jornada, como en la avenida Villazón y sectores cercanos al ingreso a Cochabamba.

Las movilizaciones forman parte del paro movilizado indefinido convocado por la COD, medida que busca presionar al Gobierno en medio del conflicto social y político que atraviesa el país.

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