¿Cómo será el operativo conjunto entre policías y militares para liberar carreteras?

La Policía Boliviana, en coordinación con las Fuerzas Armadas, anunció el inicio del operativo denominado “Corredor Humanitario”, una intervención que busca liberar las vías públicas y carreteras afectadas por los bloqueos en distintos puntos del país.

El comandante general de la Policía Boliviana, Gral. Mirko Sokol, explicó que la finalidad principal del operativo es restablecer la circulación de alimentos, medicamentos, ambulancias, oxígeno y combustibles, además de permitir que la población pueda movilizarse con normalidad.

“La Policía Boliviana, en coordinación con las Fuerzas Armadas, va a realizar un operativo denominado Corredor Humanitario, con la única finalidad de liberar las vías públicas, las carreteras y que los alimentos, los medicamentos, las ambulancias y el oxígeno puedan ingresar y salir de nuestra ciudad”, señaló Sokol.

La autoridad policial también hizo énfasis en la situación de personas varadas, entre ellas turistas que permanecen en diferentes sectores del territorio nacional y que necesitan retornar a sus países.

“Que la gente pueda circular, que los turistas que están varados en diferentes sectores de nuestro territorio puedan retornar a sus países”, agregó.

Sokol remarcó que el operativo responde al cumplimiento de la misión constitucional de la Policía, que es proteger a la sociedad. En ese sentido, afirmó que la población es la principal afectada por los bloqueos, pese a no tener relación directa con los reclamos de los sectores movilizados.

“Lo que nosotros buscamos es simplemente cumplir nuestra misión constitucional, que es proteger a la sociedad, porque quienes son más afectados es toda la población, que no tiene absolutamente nada que ver con estos bloqueos y estos reclamos”, manifestó.

El comandante sostuvo que los conflictos deben resolverse mediante el diálogo y recordó que existen mesas y reuniones en curso. Sin embargo, insistió en que las vías deben estar libres para garantizar la vida, la libertad y el acceso a servicios esenciales.

“Consideramos que esto tiene que ser solucionado bajo la vía del diálogo. Hay mesas, hay reuniones que se están llevando a cabo, pero necesitamos que las vías estén libres y estamos preparados”, indicó.

En su mensaje, Sokol pidió a los sectores movilizados asumir una actitud pacífica y permitir el desbloqueo de las carreteras. Además, aclaró que el operativo no busca una confrontación con la población.

“Pedirles que de manera pacífica puedan desbloquear aquellos lugares donde se encuentran bloqueados. No estamos yendo a enfrentar de ninguna manera, simplemente a hacer el trabajo que nos corresponde: desbloquear las vías y garantizar la libre circulación”, afirmó.

La autoridad policial advirtió que no se busca hacer uso de la fuerza, pero señaló que, si la situación lo requiere, se actuará conforme a la normativa nacional e internacional.

“No queremos hacer uso de la fuerza, pero de ser necesario lo vamos a hacer en función a lo que establece la normativa internacional y nacional, de manera progresiva, legal y proporcional”, puntualizó.

Rutas priorizadas

Consultado sobre si se intervendrán todas las carreteras bloqueadas, Sokol explicó que la intervención se concentrará inicialmente en las rutas más importantes y afectadas.

Entre las vías priorizadas se encuentran la carretera La Paz–Oruro, la ruta La Paz–Copacabana y el tramo hacia Río Abajo y Mecapaca.

“Por lo menos las más importantes y principales se van a intervenir. La carretera La Paz–Oruro principalmente, veremos la carretera La Paz–Copacabana también y la carretera que va hacia Río Abajo, Mecapaca”, detalló.

Según el comandante, el objetivo es lograr el desbloqueo para que la ciudadanía pueda retomar sus actividades en un ambiente de paz y tranquilidad.

“Tenemos que lograr el desbloqueo y lograr que la gente pueda desarrollar sus actividades en paz y tranquilidad, que es lo que quiere toda la población”, sostuvo.

Más de 2.500 policías movilizados

Sokol informó que, en el caso de la Policía Boliviana, se movilizarán alrededor de 2.500 efectivos, mientras que el personal de las Fuerzas Armadas apoyará en la consolidación del operativo.

“Está el personal de las Fuerzas Armadas para ayudarnos en el tema de la consolidación de este operativo. Estamos hablando, en el caso de la Policía Boliviana, de alrededor de 2.500 personas”, señaló.

La autoridad también indicó que a nivel nacional existen alrededor de 50 puntos de bloqueo activos. Asimismo, mencionó que algunas rutas, como la carretera del Beni hacia La Paz, ya fueron liberadas, aunque aún queda pendiente el análisis de otros sectores como La Paz–Beni y Caranavi.

De momento, la principal preocupación de las autoridades se concentra en la carretera La Paz–Oruro, una de las rutas estratégicas para el tránsito interdepartamental y el abastecimiento.

“La carretera La Paz–Oruro, que es la que más nos preocupa, es la que vamos a intervenir en este momento”, afirmó.

Con este operativo, la expectativa se centra en si las fuerzas del orden lograrán habilitar corredores humanitarios sin enfrentamientos y si los sectores movilizados aceptarán levantar los bloqueos de forma pacífica.

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