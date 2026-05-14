Continúa bloqueo en San Julián, dirigentes se reúnen para determinar si se suspende

La población de San Julián, en Santa Cruz, ha iniciado un bloqueo de carreteras con carácter indefinido desde las primeras horas de este jueves, estableciendo un cerco en el ingreso principal a la localidad. Actualmente los dirigentes están reunidos para determinar qué sucederá con la medida, no existe un cuarto intermedio. Los manifestantes han utilizado maquinaria pesada para depositar grandes promontorios de tierra sobre la capa asfáltica, logrando una interrupción total del flujo vehicular hacia el norte.

Las organizaciones sociales, integradas por mototaxistas y representantes de la Federación Intercultural Norte, manifiestan un rechazo tajante a la normativa que busca regular el derecho a la protesta. En su pliego petitorio, los movilizados también denuncian la distribución de combustible de baja calidad y alertan sobre un posible incremento en los precios de los hidrocarburos.

Impacto inmediato en el transporte pesado

La medida de presión ha provocado que decenas de vehículos de alto tonelaje queden atrapados en la carretera, destacando la presencia de camiones cisterna que transportan suministros. Estas unidades permanecen detenidas de forma ininterrumpida desde la medianoche, lo que genera una creciente incertidumbre sobre el abastecimiento de energía en las zonas aledañas.

El drama de los pasajeros y excepciones

Decenas de ciudadanos se han visto forzados a abandonar sus medios de transporte para trasladar sus pertenencias a pie y poder atravesar el punto crítico de la protesta. Aunque se permite el paso humanitario para ambulancias, los motociclistas que intentan cruzar deben hacerlo con los motores apagados y empujando sus vehículos manualmente.

Fuente: Radio Chiquitanía 95.5

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