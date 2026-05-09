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Cuerpo de mujer carbonizada continúa en la morgue a la espera de familiares

El cuerpo de Rosa del Carmen Solá continúa en la morgue de la Pampa de la Isla, mientras su familia solicitó apoyo económico para trasladarse a Santa Cruz y darle cristiana sepultura.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

08/05/2026 21:00

Cuerpo de mujer víctima de feminicidio continúa en la morgue a la espera de familiares
Santa Cruz, Bolivia

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El cuerpo de Rosa del Carmen Solá, de 44 años, mujer que fue degollada y quemada el pasado 5 de mayo, continúa en instalaciones de la morgue de la Pampa de la Isla, en Santa Cruz, a la espera de que sus familiares lleguen para realizar el retiro correspondiente y darle cristiana sepultura.

De acuerdo con el reporte, el caso ya fue esclarecido y existen dos personas aprehendidas, entre ellas la pareja de la víctima, principal sospechoso del crimen.

Pese al avanzado estado del cuerpo, las autoridades lograron establecer la identidad de la mujer mediante el análisis de huellas dactilares, lo que permitió su reconocimiento oficial y la continuación de las investigaciones.

En tanto, el cuerpo permanece en la morgue municipal, mientras se aguarda la llegada de los familiares para completar los trámites y proceder con la entrega y posterior despedida de la víctima.

Este viernes por la mañana, en el programa El Mañanero, los familiares de la víctima solicitaron apoyo económico para poder trasladarse hasta la ciudad de Santa Cruz y así poder retirar el cuerpo y darle cristiana sepultura.

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