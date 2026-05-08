Realizarán peritaje al vehículo del acusado de carbonizar a una mujer

La Policía aprehendió a un sujeto de 22 años, identificado como Jhon B.R.T., quien es investigado por el crimen de Rosa del Carmen Solá, la mujer de 42 años hallada sin vida, carbonizada y decapitada en la zona de La Angostura, en Santa Cruz.

El sospechoso, quien sería la pareja de la víctima, fue encontrado en un vehículo en el municipio de La Guardia y trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde continúa prestando su declaración informativa mientras se define su situación jurídica.

De acuerdo con el reporte policial, el cuerpo de la mujer presentaba signos de extrema violencia y al menos 20 puñaladas. El hecho ocurrió presuntamente el pasado 3 de mayo y actualmente es investigado por efectivos de la Felcc y de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv).

El fiscal José Tarqui informó que las investigaciones buscan establecer los móviles del crimen y determinar si existió participación directa o indirecta de otras personas en este hecho de sangre.

Asimismo, las autoridades indicaron que aún se analiza si el caso será investigado bajo el delito de feminicidio o asesinato, aspecto que dependerá de los resultados de las pericias y de la declaración del principal sospechoso.

El motorizado en el que fue encontrado el individuo también quedó secuestrado y será sometido a pericias por parte del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) y del Ministerio Público, con el objetivo de identificar posibles manchas de sangre y establecer dónde ocurrió el crimen.

Mira la programación en Red Uno Play