Realizarán peritaje al vehículo del acusado de carbonizar a una mujer

De acuerdo con el reporte policial, el cuerpo de la mujer presentaba signos de extrema violencia y al menos 20 puñaladas.
08/05/2026 16:53
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La Policía aprehendió a un sujeto de 22 años, identificado como Jhon B.R.T., quien es investigado por el crimen de Rosa del Carmen Solá, la mujer de 42 años hallada sin vida, carbonizada y decapitada en la zona de La Angostura, en Santa Cruz.
De acuerdo con el reporte policial, el cuerpo de la mujer presentaba signos de extrema violencia y al menos 20 puñaladas. El hecho ocurrió presuntamente el pasado 3 de mayo y actualmente es investigado por efectivos de la Felcc y de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv).
El fiscal José Tarqui informó que las investigaciones buscan establecer los móviles del crimen y determinar si existió participación directa o indirecta de otras personas en este hecho de sangre.
Asimismo, las autoridades indicaron que aún se analiza si el caso será investigado bajo el delito de feminicidio o asesinato, aspecto que dependerá de los resultados de las pericias y de la declaración del principal sospechoso.
El motorizado en el que fue encontrado el individuo también quedó secuestrado y será sometido a pericias por parte del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) y del Ministerio Público, con el objetivo de identificar posibles manchas de sangre y establecer dónde ocurrió el crimen.
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