DDHH de El Alto pide diálogo urgente: "No atentemos contra la vida"

La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto, Virginia Ugarte, expresó su preocupación por las consecuencias de los bloqueos instalados en distintas carreteras del país y denunció que algunas ambulancias tuvieron dificultades para trasladar pacientes en estado crítico debido a la intransigencia de ciertos grupos movilizados.

La activista se pronunció luego de conocerse la muerte de dos personas vinculadas a la imposibilidad de acceder oportunamente a la atención médica y el caso de un niño que perdió cuatro dedos de la mano tras sufrir un accidente y enfrentar demoras en su traslado a un centro hospitalario.

“Eso es atentar contra la vida, la salud y la integridad física. El derecho a la vida está consagrado en nuestra Constitución Política del Estado y en tratados internacionales de derechos humanos”, afirmó Ugarte durante una entrevista radial.

La representante de Derechos Humanos relató además que en la jornada del miércoles tuvieron que intervenir para auxiliar a una joven de 20 años que convulsionaba en el Distrito 8 de El Alto y que no podía ser trasladada a un hospital debido a la falta de transporte y los bloqueos en las vías.

Foto: Presidenta de la Asamblea de Derechos Humanos de El Alto, Viriginia Ugarte. Red Uno.

“Ayer (miércoles) precisamente gestionamos para poder rescatar a esta joven de 20 años que había convulsionado en horas de la madrugada. Nosotros nos constituimos para llevarla al hospital con una ambulancia”, señaló.

Según su testimonio, en varios puntos de bloqueo los paramédicos tuvieron que retirar escombros, alambres y otros obstáculos colocados en las calles para permitir el paso del vehículo de emergencia.

Ugarte aclaró que no todos los sectores movilizados impidieron el paso de ambulancias; sin embargo, sostuvo que algunos grupos actuaron de manera intransigente pese a los pedidos para priorizar la atención médica.

La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos también alertó sobre la situación en provincias, donde —según afirmó— comienza a registrarse escasez de alimentos y productos básicos debido a los bloqueos prolongados.

Asimismo, pidió tanto al Gobierno como a los sectores movilizados instalar mesas de diálogo de manera inmediata para evitar que el conflicto continúe agravándose.

Finalmente, reiteró el llamado a garantizar el paso de ambulancias y vehículos de emergencia para evitar nuevas tragedias.

“Por favor, a todos los que están movilizados en las diferentes carreteras, piensen en la vida de las personas que están delicadas de salud”, exhortó.

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