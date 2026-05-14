Magisterio rural declara paro de 24 hora y pide que sus demandas sean atendidas

La Federación de Maestros Rurales de Santa Cruz ha determinado formalmente un paro de actividades de 24 horas que iniciará a las 00:00 de mañana. Arcil Arroyo, secretario de Conflictos de la organización, confirmó que "se suspenden las clases por 24 horas" debido a que el pliego petitorio presentado al Gobierno ha sido ignorado.

El sector decidió retirarse de las negociaciones previas al denunciar un trato preferencial hacia el magisterio urbano por parte de las autoridades nacionales.

José Lijerón Zambrana, secretario ejecutivo del sector, manifestó: “Me siento indignado por lo que ha sucedido ayer, la ministra de educación solo atendió a los urbanos, como Magisterio Rural nos hemos retirado”.

Demandas salariales y laborales

La principal exigencia de los docentes radica en una mejora económica directa y el cumplimiento de beneficios sociales pendientes. Al respecto, Arroyo fue enfático al señalar que "nuestra principal demanda es el incremento salarial" y justificó su ausencia en reuniones recientes porque no se incluyó este punto crucial en la agenda.

Además del ajuste en los haberes, los maestros exigen una jubilación al 100% y la creación de nuevos ítems para cubrir la deuda histórica de horas trabajadas gratuitamente. Lijerón advirtió que el comité de movilización se mantiene alerta, mientras que Arroyo sentenció: "Si no somos escuchados, radicalizaremos nuestras medidas de presión".

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