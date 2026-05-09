De hidrocarburos a justicia: estas son las leyes estratégicas que propone Rodrigo Paz para reformar el Estado

El mandatario explicó que estas iniciativas forman parte de un conjunto de 15 normas estructurales y están vinculadas a la propuesta de impulsar una reforma parcial de la Constitución Política del Estado.
09/05/2026 16:36
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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, presentó este sábado un paquete de 10 proyectos de ley durante el Encuentro Nacional desarrollado en Cochabamba, como parte de una propuesta orientada a transformar el modelo económico y político del país.
El mandatario explicó que estas iniciativas forman parte de un conjunto de 15 normas estructurales y están vinculadas a la propuesta de impulsar una reforma parcial de la Constitución Política del Estado (CPE).
El anuncio fue realizado ante autoridades nacionales, gobernadores, alcaldes, representantes parlamentarios, sectores sociales, iglesias y empresarios que participaron del Encuentro Nacional convocado por el Gobierno.
Entre las principales normas planteadas por el Ejecutivo se encuentran:
Durante su intervención, Paz sostuvo que el paquete legislativo busca abrir un nuevo ciclo de consensos políticos y económicos para enfrentar la crisis que atraviesa el país.
Además, indicó que gran parte de los proyectos normativos ya se encuentran listos para su revisión jurídica y posterior debate junto a las propuestas de los parlamentarios.
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