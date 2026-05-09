De hidrocarburos a justicia: estas son las leyes estratégicas que propone Rodrigo Paz para reformar el Estado

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, presentó este sábado un paquete de 10 proyectos de ley durante el Encuentro Nacional desarrollado en Cochabamba, como parte de una propuesta orientada a transformar el modelo económico y político del país.

El mandatario explicó que estas iniciativas forman parte de un conjunto de 15 normas estructurales y están vinculadas a la propuesta de impulsar una reforma parcial de la Constitución Política del Estado (CPE).

El anuncio fue realizado ante autoridades nacionales, gobernadores, alcaldes, representantes parlamentarios, sectores sociales, iglesias y empresarios que participaron del Encuentro Nacional convocado por el Gobierno.

Entre las principales normas planteadas por el Ejecutivo se encuentran:

Ley de Hidrocarburos, enfocada en reactivar el sector energético y replantear el desarrollo regional. Ley de Minería, destinada a modernizar y regular la actividad minera. Ley de Electricidad, presentada para garantizar el suministro energético. Ley de Inversiones, diseñada para fomentar la llegada de capital nacional y extranjero. Ley de Economía Verde, orientada al desarrollo sostenible. Ley de Emprendedores, para incentivar nuevos negocios e iniciativas privadas. Nueva Ley Electoral, con el objetivo de brindar mayor seguridad jurídica y política. Ley de Justicia, enfocada en reformas al sistema judicial. Ley de Seguridad Nacional, destinada a enfrentar escenarios de inestabilidad. Ley de Reducción del Estado y la Burocracia, orientada a optimizar la administración pública.

Durante su intervención, Paz sostuvo que el paquete legislativo busca abrir un nuevo ciclo de consensos políticos y económicos para enfrentar la crisis que atraviesa el país.

Además, indicó que gran parte de los proyectos normativos ya se encuentran listos para su revisión jurídica y posterior debate junto a las propuestas de los parlamentarios.

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