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De hidrocarburos a justicia: estas son las leyes estratégicas que propone Rodrigo Paz para reformar el Estado

El mandatario explicó que estas iniciativas forman parte de un conjunto de 15 normas estructurales y están vinculadas a la propuesta de impulsar una reforma parcial de la Constitución Política del Estado.

Cristina Cotari

09/05/2026 16:36

Estas son las 10 leyes que marcarán la agenda del Presidente Rodrigo Paz.Foto: Oficina del Presidente
Cochabamba, Bolivia

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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, presentó este sábado un paquete de 10 proyectos de ley durante el Encuentro Nacional desarrollado en Cochabamba, como parte de una propuesta orientada a transformar el modelo económico y político del país.

El mandatario explicó que estas iniciativas forman parte de un conjunto de 15 normas estructurales y están vinculadas a la propuesta de impulsar una reforma parcial de la Constitución Política del Estado (CPE).

El anuncio fue realizado ante autoridades nacionales, gobernadores, alcaldes, representantes parlamentarios, sectores sociales, iglesias y empresarios que participaron del Encuentro Nacional convocado por el Gobierno.

Entre las principales normas planteadas por el Ejecutivo se encuentran:

  1. Ley de Hidrocarburos, enfocada en reactivar el sector energético y replantear el desarrollo regional.
  2. Ley de Minería, destinada a modernizar y regular la actividad minera.
  3. Ley de Electricidad, presentada para garantizar el suministro energético.
  4. Ley de Inversiones, diseñada para fomentar la llegada de capital nacional y extranjero.
  5. Ley de Economía Verde, orientada al desarrollo sostenible.
  6. Ley de Emprendedores, para incentivar nuevos negocios e iniciativas privadas.
  7. Nueva Ley Electoral, con el objetivo de brindar mayor seguridad jurídica y política.
  8. Ley de Justicia, enfocada en reformas al sistema judicial.
  9. Ley de Seguridad Nacional, destinada a enfrentar escenarios de inestabilidad.
  10. Ley de Reducción del Estado y la Burocracia, orientada a optimizar la administración pública.

Durante su intervención, Paz sostuvo que el paquete legislativo busca abrir un nuevo ciclo de consensos políticos y económicos para enfrentar la crisis que atraviesa el país.

Además, indicó que gran parte de los proyectos normativos ya se encuentran listos para su revisión jurídica y posterior debate junto a las propuestas de los parlamentarios.

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