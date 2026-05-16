Desbloqueo en La Paz: hallan chicotes y bebidas alcohólicas en mochilas

El operativo conjunto denominado “Corredor Humanitario”, ejecutado por la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas para desbloquear rutas estratégicas en La Paz y El Alto, avanzó durante la jornada con resultados favorables y, según los reportes oficiales, sin el uso generalizado de la fuerza.

Foto: Desbloqueo se desarrolló sin incidentes. APG.

Rutas desbloqueadas sin uso de fuerza

Las tareas comenzaron la madrugada de este sábado con un amplio despliegue policial y militar destinado a restablecer la circulación vehicular y garantizar el paso de ambulancias, alimentos, medicamentos, combustible y oxígeno, afectados por más de dos semanas de bloqueos.

De acuerdo con los informes preliminares, gran parte de los puntos intervenidos fueron despejados de manera pacífica. En varios sectores, las personas que mantenían las medidas de presión se retiraron paulatinamente ante la presencia de los uniformados, permitiendo la habilitación gradual de las rutas.

Arrestados en Puente Ríos Seco

Sin embargo, el panorama fue diferente en el sector de Puente Río Seco, donde grupos movilizados intentaron reagruparse mientras avanzaban las operaciones.

Foto: Efectivos policiales continúan operativo. Red Uno.

Según los reportes, efectivos policiales utilizaron agentes químicos para dispersar a los manifestantes y recuperar el control de la vía.

Fue en ese punto donde se produjeron los primeros arrestos relacionados con el operativo. Informes preliminares señalan que al menos diez personas, entre hombres y mujeres, fueron aprehendidas y trasladadas a dependencias policiales para fines investigativos.

Decomiso de objetos abandonados

Además, durante las requisas realizadas en el sector, efectivos encontraron diversos objetos abandonados por personas que dejaron el lugar. Entre los elementos hallados se reportaron chicotes, bebidas alcohólicas y otros objetos que ahora forman parte de las investigaciones.

Pese a estos hechos aislados, las autoridades remarcaron que el operativo se desarrolló mayoritariamente de manera pacífica y que los contingentes permanecen desplegados en rutas estratégicas para evitar la reinstalación de bloqueos.

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