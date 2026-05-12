Detectan que 170 funcionarios tenían acceso irrestricto al sistema de recaudaciones

Después de que el alcalde Manuel Saavedra realizara la intervención física a las oficinas de Recaudación, este martes se inició una auditoría forense para identificar posibles irregularidades registradas en los últimos años dentro del sistema de recaudaciones municipales.

Gabriel Rosas explicó que la auditoría abarca todas las operaciones realizadas en el sistema durante los últimos años, con acceso a las bases de datos para identificar el modus operandi de funcionarios que habrían tenido acceso irrestricto a la plataforma.

“Aproximadamente 170 funcionarios tenían accesos irrestrictos que podían hacer cualquier cosa, subir y disminuir montos que afectaban al municipio porque dejaban de percibir recursos para las obras”, señaló el experto.

Por su parte, Rodrigo Suárez recordó que la intervención es únicamente física y que el pago de impuestos continúa funcionando de manera digital.

“No se ha parado el cobro de las recaudaciones; se está trabajando de forma digital. La intervención física estará hasta mañana porque se está haciendo una auditoría técnica de esta repartición y se está blindando el sistema”, indicó.

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