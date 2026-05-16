Diputado Roger Labardens será operado en La Paz tras brutal golpiza en El Alto

Tras la brutal agresión sufrida al diputado Roger Labardens, por parte de un grupo de personas, mientras se dirigía al aeropuerto en la ciudad de El Alto, el senador Leonardo Roca denunció la gravedad de este atentado motivado por la discriminación.

En este sentido, indicó que “lo que se ha dicho es que no lo reconocieron y que lo habían visto con un tipo de piel distinto, como que era cruceño. Eso no puede seguir existiendo en este país, las agresiones por un color de piel o habla distinta no justifica que uno actúe como un animal”.

La situación médica de Labardens es sumamente delicada debido a que tiene 68 años, es hipertenso, diabético y presenta un coágulo en la cabeza que requiere ser operado a la brevedad posible. Aunque se coordinó con el Ejecutivo su traslado, el senador Roca explicó que “tuvimos una comunicación con el ministro Ernesto Justiniano, José Luis Lupo y otras autoridades más para que prestaran la colaboración de traerlo al diputado a hacerse la cirugía a Santa Cruz, pero por el tema de la altura podía sufrir complicaciones allá; los médicos de la Caja Petrolera de La Paz solicitaron que no se pueda trasladar y la cirugía será realizada en La Paz en las próximas horas”.

Exigencia de medidas constitucionales drásticas

Ante la escalada de violencia en La Paz por los bloqueos, el senador indicó que Órgano Ejecutivo debería aplicar de manera inmediata los mecanismos de excepción previstos por la ley. “El presidente tiene que aplicar el artículo 137 de la Constitución, él tiene un manual de uso del poder que es la Constitución; en problemas como los actuales se autoriza de manera inmediata en cualquier parte que el presidente decida y en este momento es la solución”, argumentó el legislador.

Además enfatizó que el Estado no puede retroceder ante los grupos radicales que operan en la región.

Con un tono enérgico, Roca sentenció la necesidad de frenar estos ataques cíclicos: “El Gobierno se ha portado bien, pero tenemos que poner un punto final a esto; cada cierto tiempo estos diablos salen de su infierno y quieren someter a todos”.

Un llamado urgente a imponer el orden

La preocupación se extiende hacia la población civil que habita en las zonas de conflicto, donde el desamparo institucional parece obligar a los ciudadanos a defenderse por sus propios medios, según indica el legislador. En este sentido, concluyó exigiendo que la justicia actúe sin contemplaciones para recuperar el control de manera inmediata: “Me llena de pena lo que viven las personas allá que son agredidos, hay gente que sale a defenderse; tiene que entrar la fuerza coercitiva del Estado, no podemos ceder ante inadaptados y se tiene que actuar con mano dura y poner orden”.

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