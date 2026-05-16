“Tenemos que defender la democracia”: Gobernador de Santa Cruz respalda el libre tránsito ante los bloqueos

Unidades de la Policía y las Fuerzas Armadas ejecutaron un despliegue estratégico para liberar los diversos puntos de bloqueo que mantenían paralizadas las principales carreteras del país. Ante este escenario, el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, fijó una postura firme al manifestar que “tenemos que defender la democracia, la libertad”.

La autoridad departamental enfatizó la necesidad de equilibrar las garantías constitucionales con el bienestar de la ciudadanía que se ve perjudicada de forma crítica por las movilizaciones.

"Hay el derecho a la libre protesta que es constitucional, pero también hay el derecho de las otras personas que quieren llegar al hospital o de las que ya han fallecido", señaló Velasco, sugiriendo además un cambio de timón al Ejecutivo: “Esperamos que el gobierno pueda solucionar los problemas estructurales del país; eso es lo que nosotros vamos a apoyar”.

Mediación local y determinaciones institucionales

Paralelamente a las acciones nacionales, la Gobernación busca desactivar focos de conflicto específicos en el departamento a través del diálogo directo con los sectores movilizados. “En San Julián, con los mototaxistas estamos tratando de comunicarnos con ellos; vamos a buscar soluciones también para eso”, afirmó el gobernador, quien concluyó ratificando su alineación con el mandato civil de la región: “En la Asamblea de la Cruceñidad se va a definir también lo que quiere el gobierno moral de los cruceños; nosotros respetaremos la institucionalidad cruceña, vamos a ser parte de lo que se defina de la Asamblea”.

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