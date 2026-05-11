Disfruta de la "Fiebre del Mundial" con estos consejos para ahorrar gastos

La pasión por el Mundial no solo despierta emociones en los aficionados al fútbol, también puede representar un riesgo para la economía familiar si no existe una adecuada planificación financiera. Así lo advirtió el analista Jaime Bravo, quien recomendó evitar compras impulsivas y controlar los gastos relacionados con la Copa del Mundo.

“El Mundial dura unas semanas, pero las deudas pueden durar meses o años”, alertó Bravo durante una entrevista televisiva, donde explicó que muchas personas suelen dejarse llevar por la emoción del torneo y terminan utilizando tarjetas de crédito o préstamos para realizar compras que no estaban previstas.

Entre los gastos más comunes mencionó la compra de televisores, camisetas oficiales, salidas a restaurantes, reuniones sociales y apuestas deportivas.

El especialista señaló que una de las principales recomendaciones es evitar las compras impulsivas y utilizar únicamente excedentes de liquidez, es decir, dinero disponible que no afecte el presupuesto básico del hogar.

Bravo explicó que las camisetas oficiales pueden superar fácilmente los Bs 1.000 y que, sumando otros gastos como transporte, comida y bebidas, una familia puede terminar destinando miles de bolivianos durante el torneo.

Asimismo, recomendó organizar reuniones familiares o entre amigos donde cada persona aporte algo para compartir y así reducir costos.

“El Mundial debería ser un evento para compartir en familia y no una razón para desajustar las finanzas”, afirmó.

Sobre las apuestas deportivas, señaló que también deben manejarse con precaución.

Finalmente, insistió en que la clave está en la planificación y en mantener un presupuesto específico para el torneo.

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