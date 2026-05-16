TEMAS DE HOY:
PUBLICIDAD
Comunidad

El Alto vive una tensa calma tras los operativos de desbloqueos

La transitabilidad peatonal comenzó a restablecerse en la avenida Juan Pablo II luego de los enfrentamientos entre movilizados y efectivos policiales, que dejaron daños materiales y personas arrestadas en la urbe alteña.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

16/05/2026 17:45

El Alto recupera parcialmente la calma tras operativos de desbloqueo
El Alto, Bolivia

Escuchar esta nota

La avenida Juan Pablo II, en la ciudad de El Alto, comenzó a recuperar parcialmente la normalidad luego de una jornada marcada por enfrentamientos, movilizaciones y el uso de agentes químicos por parte de la Policía Boliviana.

Durante las últimas horas se restableció el tránsito en algunos sectores de la zona, donde ya se observó a personas circulando e incluso utilizando bicicletas. Sin embargo, el paso vehicular continúa restringido debido al despliegue policial que permanece en el lugar con escudos y resguardo preventivo.

Cerca del Polideportivo Héroes de Octubre quedaron visibles los daños ocasionados durante los conflictos. Una caseta terminó con los vidrios destruidos, sin puertas y con severos daños en su infraestructura, evidenciando las consecuencias de las movilizaciones registradas durante la jornada.

Asimismo, las fogatas instaladas por los movilizados fueron apagadas y el ambiente pasó de los momentos de mayor tensión registrados en la mañana y al mediodía a una relativa calma, aunque todavía persiste incertidumbre en la zona.

Los efectivos policiales, junto a unidades tácticas y personal de BOL-110, realizaron operativos para dispersar a los grupos concentrados en el sector utilizando gases lacrimógenos y otros agentes químicos.

De manera preliminar, también se informó sobre personas arrestadas durante los disturbios. Se espera que en las próximas horas las autoridades definan su situación jurídica y determinen si serán procesadas por los hechos ocurridos en la urbe alteña.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación
PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD