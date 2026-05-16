El Alto vive una tensa calma tras los operativos de desbloqueos

La avenida Juan Pablo II, en la ciudad de El Alto, comenzó a recuperar parcialmente la normalidad luego de una jornada marcada por enfrentamientos, movilizaciones y el uso de agentes químicos por parte de la Policía Boliviana.

Durante las últimas horas se restableció el tránsito en algunos sectores de la zona, donde ya se observó a personas circulando e incluso utilizando bicicletas. Sin embargo, el paso vehicular continúa restringido debido al despliegue policial que permanece en el lugar con escudos y resguardo preventivo.

Cerca del Polideportivo Héroes de Octubre quedaron visibles los daños ocasionados durante los conflictos. Una caseta terminó con los vidrios destruidos, sin puertas y con severos daños en su infraestructura, evidenciando las consecuencias de las movilizaciones registradas durante la jornada.

Asimismo, las fogatas instaladas por los movilizados fueron apagadas y el ambiente pasó de los momentos de mayor tensión registrados en la mañana y al mediodía a una relativa calma, aunque todavía persiste incertidumbre en la zona.

Los efectivos policiales, junto a unidades tácticas y personal de BOL-110, realizaron operativos para dispersar a los grupos concentrados en el sector utilizando gases lacrimógenos y otros agentes químicos.

De manera preliminar, también se informó sobre personas arrestadas durante los disturbios. Se espera que en las próximas horas las autoridades definan su situación jurídica y determinen si serán procesadas por los hechos ocurridos en la urbe alteña.

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