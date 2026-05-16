En un intento de reinstalar bloqueos, marchistas lanzan piedras a efectivos policiales

El operativo “Corredor Humanitario” continúa en distintos sectores de La Paz y El Alto, donde efectivos policiales y militares intervinieron puntos conflictivos para impedir la reinstalación de bloqueos que habían sido previamente despejados.

Durante una de las intervenciones en la zona de Rïo Seco, una persona fue arrestada luego de ser sorprendida presuntamente lanzando piedras contra los uniformados mientras intentaba reorganizar un punto de bloqueo.

Según los reportes desde el lugar, los efectivos volvieron a utilizar agentes químicos para dispersar a grupos de manifestantes que buscaban reinstalar las medidas de presión y se resistían a abandonar el sector.

De acuerdo con la información preliminar, los policías habrían sido recibidos con pedradas en distintos puntos donde se ejecutaron los operativos de desbloqueo.

Las autoridades mantienen presencia en los sectores intervenidos para evitar nuevos intentos de reinstalación de bloqueos mientras continúan las operaciones en diferentes rutas del departamento paceño.

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