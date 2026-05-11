Encapuchados retienen a una pareja y roban Bs. 240.000 en Yapacaní

Seis encapuchados protagonizaron un violento asalto en una vivienda ubicada a la altura del kilómetro 35 en la zona de San Juan, en Santa Cruz. Los delincuentes forzaron las ventanas del inmueble cerca de la medianoche de este lunes para irrumpir con escopetas mientras los propietarios descansaban.

Tras reducir a la pareja bajo amenazas de muerte, los asaltantes procedieron a maniatarlos y encerrarlos en habitaciones separadas para registrar la propiedad. El grupo delictivo logró sustraer aproximadamente Bs. 240.000 antes de huir con rumbo desconocido, dejando a las víctimas cautivas por más de una hora.

Operativo policial en curso

Una vez que los afectados lograron liberarse y dar la voz de alerta, diversas unidades policiales de Yapacaní se movilizaron hacia la escena el lugar. Actualmente, grupos especializados de la FELCC y el DACI ejecutan operativos de rastrillaje en la región para identificar y capturar a los responsables del atraco.

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