Escasez de hoja de coca en Cochabamba: Bloqueos en el occidente obligan al cierre de negocios

La crisis por los conflictos sociales y los bloqueos de carreteras en el occidente del país comenzó a golpear un sector sensible en la Llajta: el comercio de la hoja de coca. Lo que inició como una demora logística se transformó en una escasez crítica, obligando al cierre de negocios y poniendo en vilo a los consumidores habituales.

Desabastecimiento y persianas cerradas

A pesar de que en la ciudad de Cochabamba la presión de las movilizaciones no se siente con la misma intensidad que en La Paz, los efectos económicos son directos. En un recorrido por diversas zonas comerciales, se han observado letreros que anuncian la suspensión de atención por falta de producto.

La mayor preocupación radica en la coca machucada, cuya materia prima proviene principalmente de los Yungas paceños. Al estar las rutas obstruidas por al menos 67 puntos de bloqueo, el flujo de mercadería se ha cortado casi por completo, afectando incluso a las tiendas más concurridas de la ciudad.

El drama de los comerciantes y rutas peligrosas

Quienes aún mantienen sus puertas abiertas operan con reservas mínimas que, aseguran, se agotarán en un máximo de 48 horas. La naturaleza de la hoja de coca —que requiere frescura para su consumo— impide el almacenamiento de grandes cantidades.

Los comerciantes reportan que los transportistas están arriesgando su integridad utilizando vías aledañas y rutas alternas peligrosas para intentar llegar a Cochabamba. "Están sufriendo bastante para traer el producto, solo para ganarse unos centavos", comentaron los vendedores, quienes ven con incertidumbre el futuro inmediato del sector.

Precios estables pese a la escasez

A diferencia de otros productos de la canasta básica que suelen encarecerse ante la falta de oferta, el precio de la hoja de coca se ha mantenido estable. La bolsa oscila entre los Bs. 13 y Bs. 17, y no se ha modificado el gramaje de venta.

Esta decisión responde a la precaria situación financiera de los clientes. Según los propios comerciantes, la economía está tan golpeada que un incremento en el precio significaría la pérdida total de las ventas, ya que "el dinero ya no alcanza para más".

Mientras el conflicto persiste en las rutas hacia el occidente, la población cochabambina comienza a tomar previsiones ante un desabastecimiento que amenaza con extenderse. Por ahora, el sector de la hoja de coca es el reflejo de un perjuicio mayor que asfixia la llegada de distintos productos vitales para la región.

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