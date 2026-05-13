“Están cometiendo delitos de sedición”: Transporte pesado denuncia pérdidas millonarias por bloqueos

El Transporte Pesado Internacional ha manifestado una profunda indignación frente a las recientes movilizaciones encabezadas por la COB y sectores afines. Marcelo Cruz, representante del sector, afirmó que “hay preocupación y rabia contenida porque lamentablemente la COB, la Confederación de interculturales, los Tupac Katari, no nos representan”. Para el gremio del transporte, las demandas originales de los movilizadores han mutado en un claro intento de desestabilización.

“Están cometiendo delitos de sedición, conspiración, hay un plan para voltear al gobierno legalmente establecido”, denunció Cruz, enfatizando que su sector no tiene relación con el pedido de renuncia presidencial.

La situación de los choferes atrapados en los puntos de bloqueo ha escalado a niveles críticos, afectando la salud básica de los trabajadores, según lo que indica el dirigente. Asimismo, describió un escenario desolador indicando que “nuestros conductores están secuestrados bajo una dictadura sindical; hay personas diabéticas, no tienen pan ni agua porque les han prohibido alimentarse”.

Acciones legales

Ante la gravedad de los hechos, el sector ha solicitado la intervención de la Fiscalía para conocer qué acciones de oficio se pueden realizar.

Cruz alertó sobre actos de sabotaje en el asfalto: “Han sembrado fierros y clavos para que los camiones se accidenten, lo más probable es que se pierda la vida del conductor y la carga”.

El impacto financiero de los bloqueos ya representa un daño estructural para la economía del país, según lo que denuncia el dirigente. “Solo por los contenedores se pierden 4 millones de bolivianos por día”, sentenció el representante al demandar el despeje inmediato de las vías que conectan con las fronteras de Perú y Chile.

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